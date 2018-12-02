Вчера, 1 декабря, на аэродроме под Киевом Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко передал в Вооруженные силы Украины авиационную военную технику, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.
В состав Вооруженных сил Украины были переданы боевые самолеты: многоцелевые истребители МиГ-29, тяжелые многоцелевые всепогодные истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы.
На аэродроме присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
После церемонии передачи техники в ВСУ присутствующие осмотрели новый украинский военно-транспортный самолет АН-77. По словам секретаря СНБО Украины, этот самолет – «один из лучших в своем классе, и полностью соответствует стандартам НАТО». «Уникальность этой мощной воздушной машины в том, что ей для взлета и посадки достаточно 800 метров неподготовленного почвы. Габариты грузовой кабины воздушного судна действительно поражают, он может перевозить крупногабаритную и тяжелую военную технику, вертолет, 300 десантников, и должен стать основным самолетом десантно-штурмовой войск Украины», - подчеркнул Турчинов.
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