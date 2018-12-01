За прошедшие сутки, 30 ноября, оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, дважды фиксировались случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Красногоровка и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Луганского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Гнутово и хутора Вольного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП соответственно.

В ходе боевых действий, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено.

Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

По данным разведки, за минувшие сутки, четверо боевиков вооруженных формирований РФ были уничтожено.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял.