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В первый день саммита лидеров стран «Большой двадцатки» вблизи Буэнос-Айреса произошло землетрясение, сообщает УНИАН.

По данным Национального института Аргентины по предотвращению сейсмических активностей, землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса.

Журналист «Голоса Америки» Стив Херман написал, что был слышен грохот и видно, как шатается люстра.

«Я сидел рядом с Уильямом Галло в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я, как ветеран многих сейсмических событий,  заверил его, что это не землетрясение. Я ошибся», - написал у себя в Twitter Херман.

 
ForUm

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