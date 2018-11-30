Президент США Дональд Трамп заявил, что российская агрессия против украинских кораблей в Керченском проливе была единственной причиной отмены встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Аргентине, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Hill.

«Нам не нравится то, что произошло, мы не рады тому, что произошло», - сказал Трамп, говоря о захвате украинских кораблей и моряков.

«На основе случившегося с кораблями и моряками... это была единственная причина (отмены встречи. - Ред.)» - заявил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20 из-за украинских моряков.