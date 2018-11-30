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Вблизи села Матяшовка Полтавской области неизвестные застрелили мужчину во время попытки незаконно откачать нефтепродукт прямо из скважины, сообщает 112 Украина

Отмечается, что двое мужчин вечером приехали к скважине, расположенной в поле вблизи Матяшовки, чтобы откачать из скважины черный нефтепродукт. В это же время на место подъехали неизвестные, они несколько раз выстрелили в сторону мужчин, после чего уехали. Один мужчина в результате огнестрельного ранения скончался на месте.

По факту дела открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»).

 
ForUm

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