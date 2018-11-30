Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 декабря на 1 марта 2018 года, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.



Соответствующее решение было принято сегодня на открытом заседании комиссии по результатам заслушивания отчета АО «Укртрансгаз» относительно осуществленных мероприятий и актуального состояния готовности рынка природного газа к внедрению суточной балансировки.

Во время доклада представители оператора ГТС констатировали отсутствие реального тестирования информационной платформы в связи с низкой активностью субъектов рынка природного газа в тестировании информационной платформы.

Так, представители АО «Укртрансгаз» сообщили, что большое количество поставщиков природного газа не зарегистрировало за собой в информационной платформе собственных потребителей и не представило для их нужд номинаций на декабрь 2018 года в электронном виде, а следовательно, введение механизмов суточного балансировки с 1 декабря 2018 года может привести к совершению операторами ГРМ мероприятий по прекращению/ограничению газоснабжения к объектам таких потребителей и как следствие к срыву отопительного сезона.

Поэтому решением регулятора предусмотрена обязанность оператора ГТС осуществлять принятие номинаций/месячных номинаций/реноминаций: на декабрь 2018 года в бумажном или электронном виде (в информационной платформе); за январь-февраль 2019 исключительно в информационной платформе в электронном виде.

В связи с указанным НКРЕКП призывает всех заказчиков услуг по транспортировке природного газа в течение декабря 2018 - февраля 2019 пройти обучение по пользованию информационной платформой для дальнейшего осуществления ее тестирования и мобилизовать все усилия для налаживания координации действий со всеми субъектами рынка природного газа.