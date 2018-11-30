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42-летний житель Шосткинского района сделал заведомо ложное сообщение о нарушении государственной границы.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, мужчина позвонил на линию «102» и сообщил о запланированном пересечении спецназовцами страны-агрессора государственной границы.

На проверку этой информации были подняты все оперативные службы полиции Сумщины и значительные силы и средства смежных правоохранительных органов.

«На розыск заявителя были задействованы оперативные работники областного управления полиции и Шосткинского отдела, группы реагирования патрульной полиции Шостки, - рассказывает Алексей Борковец, заместитель начальника - начальник криминальной полиции Шосткинского отдела полиции. - Через несколько часов личность телефонного заявителя установили. Им оказался 42-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина ранее не имел проблем с законом. На момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения».

Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Во время беседы со следователями мужчина не мог внятно объяснить, что толкнуло его на такой бессмысленный поступок. Утверждал, что пьяный и «пересмотрел» телевизор. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
ForUm

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