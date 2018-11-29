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Немецкая прокуратура начала расследование в отношении трех санкт-петербургских сотрудников компании Siemens по обвинению в нарушении эмбарго ЕС по поставкам в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Siemens в 2015 и 2016 годах поставила в Россию семь газовых турбин, которые позже были установлены в оккупированном Крыму, который является субъектом санкций со стороны ЕС.

Как сообщил представитель прокуратуры Гамбурга, стоимость турбин составляла 213 млн евро, расследование продолжается с мая.

Siemens обжаловала поставку в Крым в российских судах, которые однако отказали компании в удовлетворении ее иска.

Напомним, в начале июля 2017 Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно перевезены на полуостров.

В августе прошлого года ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens в аннексированного Крыму, добавив в списки три компании и трех россиян, среди которых заместитель министра энергетики РФ.
ForUm

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