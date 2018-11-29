Сегодня, 29 ноября, в помещении столичной прокуратуры был задержан адвокат при предложении и даче взятки в сумме 30 тыс. долларов США сотруднику прокуратуры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В канун профессионального праздника есть повод для гордости - появление новой статистики прокурорских отказов от предложенных взяток», – написал он.

По словам генпрокурора, указанные средства адвокат хотел передать в интересах двух человек, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины (торговля людьми) с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначение им менее сурового наказания.

Взяткодатель задержан, ему готовится подозрение.