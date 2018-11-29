Вчера, 28 ноября, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. При этом противник четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Вольный и Гнутово. Опорные пункты наших войск у Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию из 120 мм минометов.

В результате боевых действий, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток противник два раза обстрелял оборонительные укрепления наших войск. Вблизи Тарамчука и Гнутово оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 28 ноября, четверо боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще один - ранен.