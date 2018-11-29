Вчера, 28 ноября, в Сватово В результате ДТП два человека погибли, 5 человек получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

На автомобильном мосту через р. Красная водитель грузового автомобиля FAW, который был загружен песком, столкнулся с транспортными средствами ГАЗ-2217, «Део» и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на запрещающее свет светофора (на мосту ведутся ремонтные работы и движение регулируется светофорами).

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.