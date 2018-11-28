Глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев заявил, что он готов изъять на время у предпринимателей турбазы в районе Арабатской Стрелки, чтобы разместить как можно большее количество украинских военных.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами, в среду, 28 ноября, сообщают «НикВести».

По словам Воробьева, Россия разместила на территории оккупированного Крыма огромное количество техники и живой силы, и тем самым продолжает угрожать целостности Украине. Он также поблагодарил Президента за введение военного положения в ряде областей страны.

«Никого сегодня не волнует, что в 10 раз увеличено присутствие военной техники рядом с нами. Почему? Они (Вооруженные силы Российской Федерации. – Ред.) боятся, что мы нападем? Бред, это полный бред! У нас нет столько техники, сил и вооружения нет для того, чтобы мы на кого-то нападали. Нам бы хватило бы защититься еще. Зачем им десятки тысяч, сотни бронированной техники? Это все рядом с нами, все вот тут за Чонгаром. Круглосуточно они там копают, возводят инженерные сооружения. Зачем они это делают? А потом мы будем говорить, почему мы так сделали, что открыли границы? Я считаю, что военное положение именно для таких территорий, как Генический район, который впритык приближен к оккупанту российскому, мы просто должны благодарить за это (военное положение. – Ред.). Президент отметил, и я это сделаю, что никаких ограничений конституционных прав и свобод граждан не будет, – заявил Воробьев.

Чиновник также отметил, что он готов разместить на турбазах в районе Арабатской стрелки украинских военных.

«Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных. Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины. А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха… Я не буду слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период. Все откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно», – отметил он.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Президент Петр Порошенко заявил, что пока не планируется объявление полной или частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил.