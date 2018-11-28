Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обращается к гражданам с просьбой не проводить фото, видео съемку и онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения о военной технике и режимных объектах Минобороны.

Соответствующее обращение опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

Так, Генштаб просит не сообщать о движении колонн военной техники и перемещении любым способом личного состава; режимных военных объектах Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию; подготовке и проведении учений (тренировок, маневров, военных игр); организации, численности и дислокация войск.

В Генштабе напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.