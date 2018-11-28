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Матч группового этапа Лиги Европы «Ворскла» - «Арсенал» перенесен в Киев по соображениям безопасности, сообщает пресс-служба УЕФА.

«Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям приняла решение о переносе матча в связи с тем, что в определенных регионах Украины введено военное положение. Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Ворскла» - «Арсенал» перенесен из Полтавы в Киев», - говорится в сообщении.

Он состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве 29 ноября.  

УЕФА продолжит отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни в свете возможного переноса других матчей.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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