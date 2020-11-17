Согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного в расположении укринской сборной вчера вечером, положительными оказались четыре теста - игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового. По-прежнему инфицированы Макаренко, Соболь и Резник, упомянутые лица находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере, сообщила Украинская ассоциация футбола.

Решается вопрос о возвращении их домой.

Что касается трех представителей «Шахтера» - Кривцова, Мораеса и Баштового, - ситуация уточняется с учетом того, что все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент.

УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещает участие игроков в командных событиях.

Ожидая окончательного решения, сборная Украины выехала на утреннюю тренировку, которая началась в 11.00 по европейскому времени на поле стадиона клуба FC Kickers Luzern, без Кривцова, Мораеса и Малиновского. Вопрос возможного участия Кривцова и Мораеса в игре остается в плоскости переговоров УЕФА и местных властей кантона Люцерн.

«УЕФА надеется, что матч состоится. Все зависит от решения местных властей», - резюмировали в УАФ.