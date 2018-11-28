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За прошедшие сутки, 27 ноября, боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник продолжает применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал оборонительные укрепления ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Водяного  на Приазовье.

В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

За текущие сутки враг огневой активности не проявлял

По данным разведки, за минувшие сутки одного российского оккупанта уничтожили.
ForUm

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