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Гражданин России и Германии Сергей Веннергольд осужден в Дортмунде к 14 годам лишения свободы за подрыв автобуса местного футбольного клуба «Боруссия» в апреле 2017 года.

Как сообщает BBC, ему предъявили обвинение по 28 пунктам, в том числе в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и взрыве. Подозреваемый признался во взрывах, но отказался признать вину в покушении на убийство.

Прокуратура требовала для Веннергольда пожизненное заключение.

Напомним, вечером 11 апреля 2017 года в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Монако» возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан до сих пор был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом террористической группировки «Исламское государство», но к инциденту со взрывами, скорее всего, не причастен.

Позже был задержан 28-летний выходец из РФ.

По версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, является жажда наживы. Полиция установила, что подозреваемый перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это 78 тыс. евро. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до 4 млн евро.
ForUm

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