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В понедельник, 26 ноября, в столичных аэропортах Украины не пропустили более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.

Об этом Украинской правде рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Комментируя заявление государственного пограничного комитета Беларуси о том, что из Киева в Минск за сутки вернули 47 граждан РФ, он ответил, что таких случаев было значительно больше.

«Если отбросить то, кто из них летел из Беларуси или из других стран, то вчера в столичных аэропортах – «Борисполе» и «Киеве» – не пропустили более 70 граждан России», - сказал Демченко.

«Подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. А еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым», - добавил представитель ГПСУ.

Он отметил, что россиянам, которые посещали оккупированные территории, запретили въезд в Украину, а остальных просто вернули обратными рейсами.

По его словам, пограничники действуют в рамках действующего законодательства.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что граждане России, которые пересекают границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием, которое с введением военного положения еще больше усилится.
ForUm

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