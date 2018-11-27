В расположенных на админгранице с аннексированным Крымом контрольных пунктах въезда-выезда введен режим ограниченного пропуска в отношении граждан Российской Федерации.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает Укринформ.

«Пункты пропуска (работают, - ред.) сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации - как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду», - сказал Гордеев.

По его словам, на такой режим работы в отношении граждан России КПВВ на админгранице перешли в воскресенье вечером.

Что касается граждан Украины и других государств, то сейчас их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений.

Как известно, на территории Херсонщины на админграницах с Крымом находятся три контрольные пункты въезда-выезда – «Чаплинка», «Каланчак» (Каланчакский район) и «Чонгар» (Генический район).