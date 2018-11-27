также в разделеОбщество
Командующий ВМС написал письмо пленным морякам 5
Керченский кризис: Российским военным сообщено о подозрении 16
Суд в Крыму начал арестовывать украинских моряков 110
ГБР завело первые два дела 29
В газете Кабмина по ошибке опубликовали указ о военном положении на 60 суток 79
«Укроборонпром» переходит на особый режим работы 42
Крымчане пришли под симферопольский суд поддержать захваченных украинских моряков 306
В Украине усилят охрану вокзалов и аэропортов 43
Савченко делают операцию 131
Адвокат: Сенцов восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно 16
Турчинов: Военное положение введено с 26 ноября 179
Подразделения ООС привели в полную боевую готовность 60
Грицак подтвердил, что на захваченных РФ кораблях были сотрудники СБУ 131
Воронченко: Захваченных украинских моряков заставляют давать ложные показания 75
ВМС о «показаниях» захваченных моряков: Последствия безумного давления 158
ФСБ обнародовала видео допроса украинских моряков 1270
26 ноября. Картина дня 123
Москалькова заявила, что украинских моряков не держат в СИЗО 55

В расположенных на админгранице с аннексированным Крымом контрольных пунктах въезда-выезда введен режим ограниченного пропуска в отношении граждан Российской Федерации.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, передает Укринформ.

«Пункты пропуска (работают, - ред.) сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации - как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду», - сказал Гордеев.

По его словам, на такой режим работы в отношении граждан России КПВВ на админгранице перешли в воскресенье вечером.

Что касается граждан Украины и других государств, то сейчас их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений.

Как известно, на территории Херсонщины на админграницах с Крымом находятся три контрольные пункты въезда-выезда – «Чаплинка», «Каланчак» (Каланчакский район) и «Чонгар» (Генический район).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1545 грн.
22
Теги