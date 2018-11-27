За прошедшие сутки, 26 ноября, оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 7 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вольный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Вольного, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм.
В ходе боевых действий легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.
Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.
По данным разведки, трое боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще трое - ранены.
С начала этих суток противник огневой активности не проявлял.
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