В Харькове неизвестные взорвали банкомат, сообщает пресс-служба облполиции.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По предварительным данным, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.
Сообщение о происшествии в 14-этажке на улице Академика Богомольца поступило в Новобаварский отдел полиции 26 ноября в 03:21.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.
Факт события внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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