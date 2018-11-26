«Укрзализныця» открыла продажу билетов на все пассажирские поезда, отправляющиеся с 9 декабря 2018 года. Сейчас пассажиры могут купить билеты на все поезда с датой отправления по 20 декабря 2018 включительно, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«На поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года. Билеты можно будет приобрести с помощью онлайн-сервиса Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах», - говорится в сообщении.

Также «Укрзализныця» ближайшее время объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов. В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы. Продажа билетов на дополнительные поезда будет открыта после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

Напомним, 9 декабря 2018 вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.