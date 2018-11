Провокационная рекламная кампания «Это не телефон» получила объяснение. Марка Volvo объявила, что «ничего не покажет на автошоу в Лос-Анджелесе, который откроется для прессы 28 ноября. В центре стенда будет красоваться надпись «Это не автомобиль». По словам планировщика стратегии продуктов Мартена Левенстама, шведский бренд, отказавшись от демонстрации машин, представит свое видение будущего мобильности, пишет АвтоФан.

«Вместо презентации концептуального автомобиля мы поговорим о самой концепции автомобиля. Мы не получим награду за лучшую машину на шоу, но нам это на руку. Потому что это не автошоу», — заявил менеджер.

Свободное от машин пространство Volvo предложит публике ряд интерактивных демонстраций. Речь пойдет о таких сервисах, как доставка товаров в багажник, подписка на автомобиль, каршеринг и автономное движение.

С момента появления мотор-шоу автомобиль всегда был центральным элементом экспозиции, но все меняется: мода, машины, ожидания людей. Восприятие бренда потребителями, по мнению Volvo, «сегодня важнее, чем хром, кожа или лошадиные силы».

Босс Volvo Хокан Самуэльссон развивает мысль:

«Наша отрасль переживает изменения. Мы уже не просто строим и продаем автомобили, а предоставляем нашим клиентам свободу передвижения».

Отметим, недавно компания отказалась от участия в международных автошоу, назвав их «нежизнеспособными». Теперь Volvo, похоже, прибегли к партизанской тактике и пытается разрушать выставки изнутри. Это уже другой уровень, где можно хорошенько получить сдачи. Манифест «This Is Not A Car» легко превращается в «This Is Not A Volvo», который вкупе с известной китайской составляющей вряд ли добавит позитива в восприятие бренда.

Как сообщалось ранее, с 2002-го в аварии не погибло ни одного водителя или пассажира Volvo XC90