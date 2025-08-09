﻿
Сенатор Грем підтримує ініціативу Трампа провести переговори з Путіним

Сенатор Ліндсі Грем висловив підтримку ініціативі президента США Дональда Трампа провести переговори з ватажком рашистів Путіним з метою припинення війни в Україні.

Це звернення він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами Грема, "Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні — пригадайте, що Рейган зустрічався з Горбачовим, щоб спробувати завершити Холодну війну".

Він також зазначив, що впевнений у тому, що "Президент Трамп, як і Рейган, відійде від переговорів, якщо Путін наполягатиме на невигідній угоді".

