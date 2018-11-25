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С 2002-го в аварии не погибло ни одного водителя или пассажира Volvo XC90, пишет Автовод.

Английские эксперты, проанализировав статистику автомобильных аварий, назвали безопасную машину на случай ДТП. Им оказалось авто шведского бренда - Volvo XC90.

Специалисты обнаружили, что с 2002-го в аварии не погибло ни одного водителя или пассажира Volvo XC90.

Основное преимущество модели в вопросе безопасности - экстренная система торможения и наличие системы предупреждения столкновения

Смотрите подборку краш-тестов Volvo XC90.
ForUm

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