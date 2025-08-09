OpenAI представила нову ШІ-модель GPT-5

OpenAI, розробник популярного чатботу ChatGPT, представила довгоочікувану версію своєї моделі на основі штучного інтелекту GPT-5.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

«GPT-3 мені здавалася розмовою зі старшокласником... GPT-4 — ніби зі студентом коледжу. GPT-5 — це перший випадок, коли справді відчуваєш розмову з експертом у будь-якій темі, наприклад, з експертом рівня доктора філософії», - зазначив гендиректор компанії Сем Альтман перед представленням нової ШІ-моделі.

В OpenAI розповіли про здатність GPT-5 створювати програмне забезпечення в цілому та демонструвати кращі можливості в плані міркування з відповідями.

Компанія стверджує, що її модель навчили бути «більш чесною, надавати користувачам точніші відповіді і що вона загалом відчувається більш людяною».

Однак для професорки Карісси Веліз з Інституту етики штучного інтелекту (Оксфордського університету) запуск GPT-5 може бути не таким значущим, як його представляють.

За її словами, вони можуть лише імітувати, а не по-справжньому демонструвати здібності людського мислення.

Сама ж модель вже доступна для всіх користувачів.

ForUA.com нагадує, компанія OpenAI та уряд Великої Британії підписали угоду про стратегічне партнерство з метою розвитку інфраструктури штучного інтелекту та трансформації державних послуг.