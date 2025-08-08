﻿
Свiт

У Британії птах здав господарів-наркодилерів поліції

У Великій Британії поліція вийшла на наркоторговців після перегляду відео, де домашній папуга повторює фразу, яку вживають дилери. Про це повідомляє The Telegraph.

На телефоні дівчини наркоторгівця Адама Гарнетта, Шеннон Гілтон, поліція знайшла відео, де папуга Манго повторює "два за 25" - кодову фразу для продажу двох доз кокаїну за £25. На іншому відео птах грається готівкою, отриманою з наркотичної торгівлі.

Розслідування виявило, що Гілтон та ще троє допомагали Гарнетту керувати бандою навіть із в'язниці. Самого Гарнетта додатково засудили до 19,5 років, його дівчину - до 12. Усього 15 осіб отримали понад 100 років ув’язнення.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

наркотикинаркодилериВелика Британіяпопуга
