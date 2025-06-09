Президент США наказав силовим відомствам придушити протести проти імміграційних рейдів у Лос-Анджелесі та видворити осіб, які перебувають у місті нелегально. Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Soial.

«Колись величне американське місто Лос-Анджелес захоплене й окуповане нелегалами та злочинцями», – вважає він.

За словами глави Білого дому, «жорстокі заколотницькі натовпи» атакують федеральних правоохоронців, намагаючись зупинити депортації. Трамп назвав ці протести «беззаконними заворушеннями», які тільки зміцнюють рішучість його адміністрації. «Порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес буде звільнено», – заявив він.

Трамп наказав розгорнути дві тисячі військовослужбовців Національної гвардії в Лос-Анджелесі для протидії протестам, що спалахнули через масштабні рейди міграційної та митної правоохоронної служб США.