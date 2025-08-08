Тайвань зафіксував майже 60 літаків та 10 кораблів КНР поблизу острова

Тайвань зафіксував сплеск активності армії Китаю. Біля острова помітили 57 літаків та 10 кораблів Народно-визвольна армія Китаю (НВАК). Про це повідомляє Міноборони Тайваню в X.

8 серпня тайванські військові виявили 57 літаків, шість суден та чотири кораблі ВМС і Берегової охорони Китаю, що оперували навколо Тайваню.

Як зазначається, 38 китайських повітряних суден, серед яких винищувачі, бомбардувальники, літаки підтримки та безпілотники, перетнули серединну лінію Тайванської протоки – неофіційний кордон між материком і островом.

Повітряні засоби увійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зон ППО Тайваню, небезпечно наблизившись до острова з усіх боків.

У Міноборони Тайваню додали, що порушення китайськими військовими повітряного простору чи входження у прилеглі до острова морські райони не було.

ForUA.com нагадує, Китай вважає Тайвань частиною своєї території та не визнає незалежність його уряду, називаючи його сепаратистським. Натомість Тайвань наполягає, що є суверенною державою з власною політичною системою.

Пекін регулярно проводить військові навчання в районі Тайванської протоки, імітуючи блокаду острова та можливі сценарії вторгнення.

Крім того, влада Китаю неодноразово заявляла, що не виключає застосування сили для “возз’єднання” з Тайванем.