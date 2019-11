Об этом сообщает Los Angeles Times.

В районе киностудии огонь уничтожил около 0,15 км кв.

Сейчас к тушению пожара привлечены около 230 спасателей, пять вертолетов и два самолета. Один из сотрудников службы пожарной охраны пострадал, у него травмированы нога и рука.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM