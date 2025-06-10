Куля в лоб: третього журналіста підстрелили силовики в Лос-Анджелесі

Поліція в Лос-Анджелесі вистрілила гумовою кулею в голову фотографу New York Post, який висвітлював протести ввечері 9 червня.

Про це повідомило New York Post.

Фотограф Тобі Канхем стояв на підвищенні біля автостради, де спалахнули заворушення між правоохоронцями та противниками антимігрантських рейдів.

Раптово один із поліціянтів повернув на репортера зброю та вистрілив. Канхем встиг зафільмувати цей момент.

Як зазначає New York Post, 59-річний Канхем мав прескарту і виконував редакційне завдання для видання. Гумова куля поцілила йому в лоб, збивши чоловіка на землю.

Наступний день Канхем — ветеран британської армії, який нині живе в Лос-Анджелесі, — провів у лікарні через біль та травму шиї. У нього залишився величезний синець на лобі.

«Там, де мене збили, я був єдиною людиною, яка мала вид на автостраду. Мене не оточували, тому я був легкою мішенню», — розповів він.

Фотограф розповів: перш ніж у нього влучила гумова куля, поруч із ним вибухнула світло-шумова граната, від якої злетіли осколки, що залишили дві дірки в його штанах. Потім він побачив, як хтось ліворуч від нього кинув у поліцію пляшку з-під води, наповнену рідиною, а потім відступив. Цей інцидент і змусив Канхема ввімкнути камеру приблизно за 20 секунд до того, як у нього поцілили.

Нагадаємо, напередодні також стало відомо про поранення гумовою кулею британського фотожурналіста Ніка Стерна, який працював на місці протестів у Лос-Анджелесі. Куля влучила йому в стегно, її діставали в лікарні.

Під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі постраждала ще одна журналістка: кореспондентку австралійської служби новин Лорен Томасі також підстрелили гумовою кулею.