У США псевдо медсестра за пів року оглянула понад 4 тис. пацієнтів

У Флориді (США) заарештували жінку за підозрою в тому, що вона видавала себе за дипломовану медсестру.

Поліцейське розслідування було розпочато після того, як керівництво лікарні розірвало контракт з Отем Бардісою через сумніви в її кваліфікації.

Слідчі встановили, що 29-річна жінка надала медичні послуги 4 486 пацієнтам у період з червня 2024 року до січня 2025 року, пише ВВС.

– Це один із найтривожніших випадків медичного шахрайства, які ми коли-небудь розслідували, – заявив шериф округу Флаглер Рік Стейлі.

Із липня 2023 року до січня 2025 року Бардіса працювала в компанії AdventHealth Palm Coast Parkway в Палм-Кості.

Її звинувачують у наданні підроблених документів і номера ліцензії, що належить медсестрі з таким же ім’ям, яка працювала в іншій лікарні за програмою AdventHealth.

В офісі шерифа повідомили, що вона пояснила невідповідність тим, що нещодавно вийшла заміж і змінила прізвище. Її попросили надати свідоцтво про шлюб, але вона цього не зробила.

У січні Бардісе запропонували підвищення. Колега повідомила про неї владі, коли з’ясувалося, що термін дії ліцензії помічника медсестри, за якою вона влаштувалася на роботу, закінчився.

Потім її контракт був розірваний, і почалося семимісячне кримінальне розслідування.

Детективи оформили ордер на її арешт за сімома пунктами звинувачення в провадженні медичної діяльності без ліцензії і сімома пунктами звинувачення в шахрайському використанні персональних ідентифікаційних даних.

5 серпня жінку заарештували у неї вдома, в медичній формі.

Бардіса була взята під варту в слідчому ізоляторі імені шерифа Перрі Холла, де їй призначили заставу в розмірі $70 тис.

 Автор: Сергій Ваха

