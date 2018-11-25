Сегодня подошел к завершению сезон Формулы-1, а вместе с ним карьеру в серии закончил Фернандо Алонсо, для которого Гран-при Абу-Даби стал последним, передает sport.ua.

37-летний испанский гонщик Макларена решил сосредоточиться на других сериях.

В Формуле-1 Алонсо провел 312 гонок, добыл 32 победы и 97 раз приезжал на подиум. Становился чемпионом в 2005 и 2006 годах в составе Рено.

В Ф-1 выступал за Минарди, Рено, Феррари и Макларен.

Последние 4 года были для Фернандо неудачными, так как Макларен сейчас является аутсайдером и пилот не борется за высокие результаты, что и вынудило его уйти из Ф-1.