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Лидер движения «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич заявил, что уличные акции протеста против закона о растаможивании автомобилей привели к потере доверия со стороны украинцев, и анонсировал политический метод борьбы.

Общественное движение «АвтоЕвроСила» будет добиваться избрания в 2019 году «нормального» президента Украины. Об этом в ходе видеообращения заявил лидер движения Олег Ярошевич,  пишет mmr.net.ua.

«Мы ставим перед собой обязательства на ближайшие месяцы найти кандидата, который будет отвечать требованиям обычной общины. ... У нас есть уникальный шанс. До выборов президента у нас 120 дней. Призыв, который мы делаем, - мы приведем нормального президента», - сказал он.

Как сообщалось ранее, акции протестов участников ОО «АвтоЕвроСила» завершились по всей Украине. Движение транспорта по автодорогам государственного значения осуществляется без ограничений.
ForUm

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