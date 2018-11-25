Украина не будет обсуждать с Венгрией, каким образом надо толковать украинские законы на территории Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем Twitter, передает Слово и Дело.

«Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории», - написал глава МИД.

По его словам, об этом он будет говорить на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время последующих встреч с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинскому законодательству.