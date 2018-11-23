Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинскому законодательству, сообщает «Украинская правда».

«На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство. Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено», - сказал Сийярто.

На вопрос, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сийярто ответил: «Честно говоря, я не знаю».

«В Венгрии для получения второго гражданства неважно является ли человек чиновником или нет», - добавил глава венгерского МИД.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время переговоров в штаб-квартире ООН с венгерским коллегой Петером Сийярто 26 сентября официально сообщил о требовании отозвать консула Венгрии в украинском Берегово или он будет выслан из страны.

В свою очередь в МИД Венгрии заявили, что не будет отзыватьсвоего консула из Закарпатья.

4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон-грата в Украине.