Мы уже рассказали о настоящем замке и съемном жилье Леди Гаги, шикарных особняках оскароносного Леонардо Ди Каприо и экологической недвижимости Илона Маска.

Теперь ForUm расскажет о домах короля поп-музыки Майкла Джексона, знаменитом особняке основателя и шеф-редактора журнала «Playboy» Хью Хефнера и самом красивом доме штата Нью-Йорк по версии журнала Architectural Digest.

Дома Майкла Джексона (29.08.1958 – 25.06.2009)

Занимающаяся недвижимостью звезд риелтор Кристен Рут Сильберман обнародовала видеотур по дому короля поп-музыки Майкла Джексона в Лас-Вегасе, который уже пытались продать четыре раза. Последняя стоимость этой виллы составила 9,5 миллиона долларов.

Этот шикарный особняк получил название «Триллер». Король поп-музыки арендовал этот дом в 2007 году и жил в нем до самой своей смерти летом 2009 года.

Но есть еще знаменитые дома. Например, такие как семейный дом в Энсино, Neverland Valley и огромный шестиэтажный особняк в самом сердце Нью-Йорка.

Семейный дом был перестроен в 1981 году при помощи Майкла. Он был восхищен дворцами в стиле Тюдор и в таком стиле и перестроил семейное гнездышко.

Во время турне «Bad» в 1988 году, певец приобрел ранчо «Сикимора» недалеко от Санта-Барбары в Калифорнии, которое переименовал в «Neverland».

Также, королю поп-музыки принадлежит роскошный шестиэтажный особняк в Нью-Йорке. Он расположен в Верхнем Ист-Сайде рядом с Центральным парком. В прошлом году этот дом, построенный в 1898 году, продавали за 39 миллионов долларов.

Знаменитый особняк Хью Хефнера (9.04.1926 – 27.09.2017)

Знаменитая империя, созданная Хью Хефнером, или Хефом, как его называли «зайчики», располагалась в не менее знаменитом особняке в Лос-Анджелесе.

Дом, общей площадью в 1800 кв. м, был построен в 1927 году и выдержан в готическом стиле.

Хеф приобрел этот дом в 1971 году за 1,05 млн долларов.

Примечательно, что за год до смерти, Хью Хефнер продал этот особняк за 100 миллионов долларов, но оставил за собой право проживать в нем до самой своей смерти.

Самый красивый дом в штате Нью-Йорк

Авторитетный журнал Architectural Digest назвал самый красивый дом штата Нью-Йорк 2018 года.

Особняк Twin Peaks Luxury Estate в Саутгемптоне расположен на четырех акрах земли и имеет стоит $39,5 миллионов.

To be continued…

Многим звездам не удается продать свои огромные и дорогие особняки. Так, например, известная на весь мир певица пытается продать свой дом на острове с 2013 года. А огромный и высокотехнологический Xanadu 2.0 не продается, но стоит огромных денег. И еще один дом – его нет в реале, но который можно подробно рассмотреть в Google. Следите за нашими публикациями.