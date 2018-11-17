В прошлом материале мы рассказали о доме Бейонсе Джея Зи – самом дорогом доме в истории США, «неуютном» особняке Ким Кардашьян и Канье Уэста и мельнице «Железного человека» Роберта Дауни-младшего.

Сегодня ForUm покажет замок самой экстравагантной певицы мира, дом для всех желающих оскароносного актера и экожилье самого «электрического» человека планеты.

Имея настоящий дворец Леди Гага живет в съемном доме

Осенью 2014 года самая экстравагантная певица Америки Леди Гага приобрела себе особнячок в Малибу, Калифорния. Заплатила певица за него 24 миллиона долларов.

И это при том, что Леди Гага уже владела самым дорогим старинным (18 век) особняком недалеко от Эдинбурга, Шотландия. Этот дом с 60 комнатами и 115 гектарами (по другим данным – 500 га) прилегающей территории обошелся певице в 12 миллионов фунтов стерлингов.

Также у звезды имеется квартира в Манхэттене, Нью-Йорк, США. Говорят, что за двухуровневые 190 квадратных метров певица заплатила около 6 миллионов долларов.

Но самый интересный момент в истории недвижимости Леди Гаги находится в Голливуде. Это небольшой двухэтажный домик с пятью спальнями и Николь Кидман, Пенелопой Крус и Джессикой Симпсон в качестве соседей стоит всего 16 миллионов долларов. Однако певица этот дом так и не купила, а снимает его всего за 25 тысяч долларов в месяц.

В доме Леонардо Ди Каприо может остановиться любой желающий

Весной 2018 года в СМИ появилась информация, что известный оскароносный актер Леонардо Ди Каприо приобрел у не менее известного музыкального продюсера и DJ Ричарда Мелвилла Холла, которого все знают как Моби, небольшой домик за почти 5 миллионов долларов.

И все же, не смотря на то, что у одного из самых богатых голливудских актеров современности в собственности 5 особняков и квартир, расположенных в разных городах США, Лео решил, что любой желающий может воспользоваться одним из его домов – актер сдает в аренду свой особняк в Голливуде.

Дом площадью в 652 квадратных метра, имеет 6 спален и 7 ванных комнат, бассейн, сауну и теннисный корт. Также актер предлагает своим постояльцам бесплатный Wi-Fi и обслуживающий персонал. И все это всего за 4500 долларов за ночь.

Экологическая недвижимость Илона Маска

Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, основатель кампаний Tesla и SpaceX; миллиардер и самый «электрический» человек планеты Илон Маск приобрел в элитном районе Бель-Эйр (Лос-Анджелес) пять домов, находящихся недалеко друг от друга общей стоимостью около 72 миллионов долларов.

Первый дом изобретатель купил в далеком 2012 году за 17 миллионов долларов. В этом особняке классического стиля семь спальных комнат, бассейн, теннисный корт, тренажерка и домашний кинотеатр.

Впрочем, в своем кинотеатре Маск чаще играет в компьютерные игры, что он и продемонстрировал для издания Bloomberg.

Газон на крыше и солнечная энергия – это самый экологический дом магната.

На одной из презентаций солнечных батарей Маск поделился планами в этой отрасли.

Он отметил, что солнечные крыши должны быть такими же привлекательными, как и электромобили: они должны выглядеть лучше чем обычные крыши и при этом, не должны быть дороже.

Вполне вероятно, что у Маска все получится.

To be continued…

Вот такие вот причуды у известных людей. Но есть еще шестиэтажный особняк короля поп-музыки и дом площадью почти в 2000 квадратов основателя мужского журнала. Да, кстати, самый красивый дом штата Нью-Йорк по версии Architectural Digest находится в Саутгемптоне. Следите за нашими публикациями.