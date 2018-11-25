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Украина получит первый транш по новой программе с Международным валютным фондом в размере 1,5 млрд долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с результатами переговоров с МВФ.

"Первый транш составит $1,5 млрд, второй и третий транши - по $1,2 млрд", - сказал он.

По словам собеседника, общий объем привлеченных Украиной средств до конца 2018 года может превысить $2,5 млрд.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов планирует до конца года привлечь на рынках заимствования до 1,5 млрд долларов США.
ForUm

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