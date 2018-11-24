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Украинские боксерши завоевали две серебряные медали на чемпионате мира по боксу, который проходил в индийском Нью-Дели, передает Апостроф.

Анна Охота дошла до финала в весовой категории до 48 кг, но в решающем поединке за золотую награду потерпела поражение от шестикратной чемпионки мира индуски Мари Ком.

Также до финала дошла Мария Бова (до 64 кг). К сожалению, и в этот раз удача сопутствовала сопернице, Бова уступила китаянке Дан Доу.

Ранее Охота завоевывала бронзовую медаль чемпионата Европы-2018, а Бова становилась чемпионкой мира в 2012 году, а также вице-чемпионкой Европы в 2011 году.

Напомним, в Нью-Дели (Индия) начались поединки полуфинальной стадии чемпионата мира по боксу среди женщин.
ForUm

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