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В Нью-Дели (Индия) начались поединки полуфинальной стадии чемпионата мира по боксу среди женщин.

Первый бой за выход в финал мирового первенства прошел с участием украинки Анны Охоты, которая единогласным решением судей победила японку Мадока Ваду (5:0), сообщает Укринформ.

Воспитанница ДЮСШ № 1 города Горишние Плавни Полтавской области Анна Охота в решающем поединке в весовой категории до 48 кг сойдется с пятикратной чемпионкой мира, призером Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии, которая взяла верх над Ким Хан Ми с КНДР.

Вторая представительница Украины Мария Бова (64 кг) разыграет путевку в финал 23 ноября в противостоянии с турчанкой Семой Калискан. В другом поединке встретятся Каур Симранджит из Индии и китаянка Дань Доу.

Финалы чемпионата мира пройдут 24 ноября.
ForUm

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