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Сезонные фрукты помогают организму бороться с вирусами и ускоряют выздоровление. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила врач Виктория Савицкая.

В холодное время года специалисты рекомендуют включать в рацион как можно больше сезонных фруктов – гранатов, винограда, хурмы, цитрусовых, а также самых обычны украинских фермерских яблок, которые куда полезнее заморских плодов, хоть нередко и проигрывают им по внешнему виду.

«Плоды граната - прекрасное средство профилактики огромного количества недугов, которое к тому же наполнено всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Плоды граната прекрасно очищают кровь от вредных «токсинов» и ускоряют выздоровление от простуды и гриппа. В зернышках содержится четыре важнейших витамина: С - укрепляет иммунитет, Р – обновляет и укрепляет сосуды, B6 – защищает нервную систему, B12  - улучшает формулу крови. Гранат стимулирует работу поджелудочной и даже избавляет от кашля при бронхите», - говорит врач.

В рационе зимой особое место должны занимать цитрусовые – в них содержится огромный и уникальный набор полезных веществ и витаминов.

«Кстати, грейпфрутовый сок, помимо прочего, мягко регулирует артериальное давление.  Он содержит вещество бромелин, усиливающее липидный обмен, т.е. сжигающее лишние жиры и способствующие поддержанию формы. Запах грейпфрута снимает приступы дурноты и головокружения, избавляет от мигрени – если вам знакомы эти проблемы, обязательно купите эфирное масло этого фрукта и всегда носите с собой», - советует эксперт.

Лимоны считаются мощным антипростудным средством, но, помимо этого, они ускоряют выздоровление, если уж вы подхватили вирус, способствуют сжиганию жиров и помогают печени очищаться.

Помимо витамина С, в апельсинах, мандаринах и грейпфрутах содержатся бета-каротин или витамин А, важные для кожи и пищеварения,. А еще В6, который является профилактикой депрессивных состояний и упадка сил.

Как сообщалось ранее, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона.
ForUm

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