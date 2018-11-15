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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 359,7 на 100 тыс. населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине.

В течение 45-й недели гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился - на 1,0% и 4,0% соответственно.

Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

По данным дозорного эпиднадзора, за неделю зарегистрировано 34 случая гриппоподобного заболевания и 22 случая тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа не получено.

В Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и низкая интенсивность эпидемической активности, без превышения эпидемических порогов.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 61970 человек.

Напомним, в течение 44-й недели ОРВИ заболели 147 407 человек.
ForUm

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