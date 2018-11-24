также в разделеПолитика
Вейонис: Украина является для нас примером достижения стратегических целей 13
Украина поднимет вопрос милитаризации Черноморского региона в ООН 14
Порошенко: Историческая ответственность за Голодомор лежит на России 270
Порошенко и Вейонис отметили развитие экономического сотрудничества Латвии и Украины 14
Кличко: Украинцы помнят свою историю и борются свое будущее 15
Украина и Молдова добились успеха в продвижении «Дорожной карты», - встреча глав правительств 21
Встреча Вайониса и Порошенко: Латвия полностью поддерживает Украину 20
Порошенко наградил губернатора Черновицкой области и уволил его 23
Порошенко наградил президента Латвии орденом Ярослава Мудрого 19
Порошенко проводит встречу с президентом Латвии Вейонисом 24
В БПП ответили на обвинения в размещении антирекламы Тимошенко 394
Тимошенко: Популизм – это служение людям 33
В «Батькивщине» заявили, что обидные бигборды поручил развесить Порошенко 113
Порошенко отреагировал на приезд Путина в Крым 281
Адвокат: Янукович не будет выступать в суде лежа 33
Путин приехал в санкционный санаторий «Мрия» в Крыму 58
РАЗУМНАЯ СИЛА: Невозможно развивать экономику страны без реализации мирного плана 36
У Порошенко и Путина рассказали о встречах с Медведчуком 72

Во время выступления по случаю 85-й годовщины Голодомора и памяти жертв геноцида украинского народа Президент Петр Порошенко призвал украинский парламент завершить процесс декоммунизации в Украине.

Об этом ForUm’у рассказали в пресс-службе Главы государства.

«Мы провели декоммунизации и стерли имена палачей нашего народа с карты Украины, убрали их идолы. Этот процесс должен быть завершен», - сказал Глава государства.

«Обращаюсь к Верховной Раде относительно переименования Днепропетровской области на Днепровскую. На днях внес в Верховную Раду соответствующий законопроект. Закон требует это решение провести через изменения в Конституцию», - подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2864 грн.
38
Теги