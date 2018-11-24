Во время выступления по случаю 85-й годовщины Голодомора и памяти жертв геноцида украинского народа Президент Петр Порошенко призвал украинский парламент завершить процесс декоммунизации в Украине.

Об этом ForUm’у рассказали в пресс-службе Главы государства.

«Мы провели декоммунизации и стерли имена палачей нашего народа с карты Украины, убрали их идолы. Этот процесс должен быть завершен», - сказал Глава государства.

«Обращаюсь к Верховной Раде относительно переименования Днепропетровской области на Днепровскую. На днях внес в Верховную Раду соответствующий законопроект. Закон требует это решение провести через изменения в Конституцию», - подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.