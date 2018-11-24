Дизайнер создал образ внедорожника с помощью гиперкара Bugatti Chiron, передает АвтоФан.

Производители суперкаров все больше и больше создают SUV. Кроме того, что Bugatti в то время как это далеко от такой идеи. Тем не менее, никто не мешает мечтать, как может этот внедорожник марки.

Эстонский дизайнер Rain Prisk, что известно точно, фантазии на тему suv, создал образ внедорожник на основе Bugatti Chiron. Огромные колеса, расширенные арки колес, защита поддона, лифт и багажник – все эти элементы делают фантастическую машину действительно джип. В этой форме авто может не только вторгнуться off-road, но и преодолеть ралли «Дакар»!