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Президент Петр Порошенко призвал в память о жертвах Голодомора в Украине 1932-1933 годов сегодня поддержать тех, кто нуждается в помощи в мире.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Потому что это нынешняя наша искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом», - сказал Порошенко во время выступления на Международном форуме «Украина помнит - мир признает» к 85-й годовщине Голодомора.

«И в знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий Указ Президента Украины уже подписан», - сообщил Петр Порошенко.

«Объединяемся в защиту человечности», - призвал Президент.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.
ForUm

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