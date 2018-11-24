Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам встречи со своим латвийским коллегой заявил, что все актуальные вопросы были обсуждены.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы обсудили все актуальные вопросы, которые сегодня существуют в мире. И очень важно, что мы имеем общие подходы и благодарны Латвии за то, что она поддерживает нас в противодействии российской агрессии », - сказал он.

Глава Украинского государства подчеркнул, что «Латвия четко заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности, о непризнании незаконной аннексии Крыма, о решительном осуждении агрессии против нашего государства на востоке и непризнании незаконных фейковых выборов в так называемых ЛНР и ДНР».

«Я думаю, что сегодня адекватным ответом на те процессы, которые происходят, будет решение о продлении санкций против Российской Федерации со стороны мирового сообщества, включая Европейский Союз. И приятно, что и в этом вопросе Латвия всегда четко поддерживает Украину», - подчеркнул Президент Украины.

Он также сообщил, что проинформировал Президента Латвии о текущей ситуации на востоке нашей страны и текущей ситуации в Азовском море.

«Хочу поблагодарить, что господин Президент во время визита посетит не только Киев, а будет иметь возможность посетить Донбасс. Мы благодарим за это желание», - сказал Президент.

Он подчеркнул важность того, что Президент Латвии сможет воочию увидеть события, которые происходят на Донбассе и усилия украинской стороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса, а также шаги, которые необходимо осуществить для того, чтобы «проинформировать весь мир, чтобы тот увидел доказательства и последствия российской агрессии, что Россия осуществляет против Украины».

Президент Украины подчеркнул важность участия Латвии в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для информирования мира «из совершенно независимых источников, что происходит на Донбассе». Глава государства поблагодарил латвийскому коллеге за деятельность 8 представителей Латвии, тщательно работают в составе миссии и доносят мира объективную информацию о событиях в Донбассе.

В свою очередь, Президент Латвии Вейонис сообщил, что во время разговора с Президентом Украины обсуждался вопрос безопасности и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях Украины. «Латвия решительно осуждает российскую агрессию на Донбассе», - сказал он.

«К сожалению, Москва не делает никаких шагов к деэскалации. Блокада Азовского моря является еще одним доказательством российской последовательной деструктивной региональной политики. Латвия решительно поддерживает позицию Европейского Союза о непризнании незаконных выборов на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Латвия продолжает свою полную поддержку Украины относительно суверенитета и территориальной целостности Украины», - отметил Вейонис.

«Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента, когда полностью будут выполнены Минские договоренности», - сказал Президент Латвии.

Он также сообщил, что завтра посетит пострадавших на востоке Украины. «У меня будет возможность увидеть на месте как это выглядит. Для меня достаточно сложно это осознать и представить, что есть в Европе территории, которые поражены этим конфликтом. Это очень печально», - сказал латвийский президент.

Он также отметил, что Латвия уже помогает в лечении украинских раненых воинов. «Я счастлив, что пока я здесь, 15 украинских солдат получат медицинскую помощь в Латвии и мы будем продолжать такие проекты в будущем, потому что лечение солдат - это действительно важно. Это дает больше силы им, чтобы вернуться в нормальную жизнь», - сказал Вейонис.

Напомним, Президент Петр Порошенко вручил президенту Латвии Вейонис орден Ярослава Мудрого I степени.