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Президент Петр Порошенко вручил президенту Латвии Вейонис орден Ярослава Мудрого I степени.

Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце перед началом совместного брифинга глав двух государств, сообщает корреспондент Укринформа.

«Имею большую честь вручить высшую государственную награду Украины орден Ярослава Мудрого I степени за огромный и весомый вклад господина Президента (Латвии) В развитие и укрепление партнерских, дружеских отношений между Украиной и Латвией», - отметил Порошенко.

Глава Украинского государства подчеркнул, что эта награда является символом благодарности украинского народа и признание личного вклада Вейонис в поддержку Украины.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Латвийской Республики Вейонис, который находится с официальным визитом в Украину.
ForUm

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