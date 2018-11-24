Президент Петр Порошенко вручил президенту Латвии Вейонис орден Ярослава Мудрого I степени.
Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце перед началом совместного брифинга глав двух государств, сообщает корреспондент Укринформа.
«Имею большую честь вручить высшую государственную награду Украины орден Ярослава Мудрого I степени за огромный и весомый вклад господина Президента (Латвии) В развитие и укрепление партнерских, дружеских отношений между Украиной и Латвией», - отметил Порошенко.
Глава Украинского государства подчеркнул, что эта награда является символом благодарности украинского народа и признание личного вклада Вейонис в поддержку Украины.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Латвийской Республики Вейонис, который находится с официальным визитом в Украину.
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