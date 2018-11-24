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24 ноября 1991 года в своем доме умер легендарный Фредди Меркьюри - лидер группы Queen – в Лондоне, Великобритания, пишет Телеграф.

Легендарный Фаррух Булсара, которого весь мир знает как Фредди Меркьюри, родился 5 сентября 1946 года. Он прожил короткую, но насыщенную жизнь, став одним из самых ярких представителей британского рока.

Хотя он прожил всего 45 лет, но большой след в мировой истории все-таки оставил! Хитами, которые он успел написать за жизнь, увлекается уже не одно поколение меломанов и обычных любителей хорошей музыки.

За день перед смертью Меркьюри официально подтвердил, что болен СПИДом. Слухи об этом распространялись еще с 1986-го, когда в прессу просочилась информация, что певец сдавал тест на смертельное заболевание.
ForUm

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