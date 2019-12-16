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Корреспондентам российского пропагандистского телеканала «Звезда», которые обманом проникли в Украину, запретили въезд на 3 года.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на спикеров Госпогранслужбы Андрея Демченко и Службы безопасности Елену Гитлянскую.

«Журналисты «Звезды» улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», - сказал Демченко.

В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

Съемочная группа российского пропагандистского канала минобороны РФ «Звезда» прилетела в Киев 11 декабря. Они сразу же похвастались репортажем с Майдана Незалежности.

В Государственной пограничной службе пояснили, что вышеуказанные граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы. Они не сообщили, что являются представителями СМИ и в частности «Звезды».

Сами корреспонденты заявили, что прилетели «по приглашению» президента Владимира Зеленского.

При этом представители телеканала признались, что приезжали в Украину и ранее, под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.

Народный депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обратилась в СБУ с запросом относительно деятельности в Украине российских пропагандистов телеканала, в чьих программах демонстрировали в частности пытки над украинскими солдатами и заложниками.

В пресс-службе СБУ отметили, что спецслужба наблюдает за вышеуказанными лицами. В то же время собеседник УП в СБУ на анонимных условиях отметил, что этот визит расценивается как сознательная провокация российских СМИ после слов Зеленского в Париже.

На пресс-конференции в Париже после переговоров в «нормандском формате» Зеленский, реагируя на вопрос российских журналистов, сказал, в частности следующее:

«Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело рассказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете».
ForUm

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